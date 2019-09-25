ضبط 254 كيس حناء مجهولة المصدر بمطروح

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قال المهندس سيد أبو اليزيد وكيل وزارة تموين مطروح، إن حملة على الأسواق أسفرت عن ضبط 254 كيس حناء مجهولة المصدر.

وأكد وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه في استجابة سريعة لإحدى شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تواجد عبوات حناء مجهولة المصدر ببعض محلات مواد وأدوات تجميل بأسواق مدينة مرسى مطروح، تتسبب في التهابات شديدة بالجلد وأضرار جسيمة لمن يقوم باستعمالها.

وتم على الفور تكليف مدير إدارة الرقابة بالمديرية والمفتشين بالنزول للأسواق لفحص الشكوى وبيان صحتها، وتوجهت الحملة إلى محلات بيع مواد وأدوات التجميل بالمدينة،و ضبط (و.ع.ع) صاحب محل كبير لبيع أدوات التجميل، ويقوم بعرض وبيع أكياس وعبوات حناء (254 عبوة وكيس) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

تم التحفظ على المضبوطات، وعمل محضر بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة.