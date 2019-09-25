أبو الغيط يؤكد أهمية تحلي جميع الأطراف السورية بروح المسئولية الوطنية لإنجاح عمل اللجنة الدستورية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، أهمية تحلي جميع الأطراف في سوريا بروح المسئولية الوطنية والسمو فوق المصالح الضيقة من أجل إنجاح عمل اللجنة الدستورية.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الجامعة العربية مساء اليوم الأربعاء خلال لقاء "أبوالغيط" مع وفد هيئة التفاوض السورية المعارضة، برئاسة الدكتور نصر الحريري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، بأن "أبو الغيط" استمع لعرضٍ من رئيس هيئة التفاوض حول الخطوات المقبلة للجنة الدستورية والتي يُنتظر أن تبدأ أعمالها في أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر أن "أبو الغيط" عبرّ لنصر الحريري عن تفاؤله الحذر حيال الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، مؤكداً أهمية تحلي جميع الأطراف في سوريا بروح المسئولية الوطنية والسمو فوق المصالح الضيقة من أجل إنجاح عمل اللجنة.

وأكد المصدر أن "أبوالغيط" ثمنّ انفتاح هيئة التفاوض على الحل السياسي للأزمة السورية، مُعرباً عن أمله بأن يتحلى النظامُ في المقابل بذات القدر من الانفتاح والرغبة في إنجاح عمل اللجنة الدستورية كخطوة أولى على طريق استعادة المؤسسات الدستورية السورية على أساس شرعي يحظى بالقبول على المستوى الداخلي والخارجي على حد سواء، مضيفاً "أن الحل السياسي هو ما يحفظ للوطن السوري وحدته وسيادته وتكامل ترابه الإقليمي، ويفتح الباب أمام البدء في إعادة إعمار ما دمرته الحرب خلال ما يقرب من تسع سنوات".

تناول اللقاء آخر مستجدات الأزمة السورية مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية الذي أُعلن عنه أول أمس، وما يمكن أن ينطوي عليه ذلك من فرصة يتعين اغتنامها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.