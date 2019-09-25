رئيس الزمالك يهاجم جنش بسبب كهربا

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق ونادي ديبورتيفو دا أفيس البرتغالي الحالي، ومحمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأول، وذلك بسبب زيارة "كهربا" لحارس الزمالك في ألمانيا، للإطمئنان على حالته الصحية، على هامش إصابة وتر أكيلس التي تعرض في معسكر منتخب مصر الأول قبل بداية كأس الأمم الأفريقية 209.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "لماذا ذهبت إلى المستشفي لجنش يا كهربا، أنت مش بعت النادي وهربت، احنا بينا شكوى في الاتحاد الدولي وهي الفيصل في النهاية".

وكان "كهربا" قد نشر صورة له يوم الأحد الماضي الموافق 22 سبتمبر، من زيارته لمؤمن زكريا ومحمود جنش بألمانيا خلال رحلة علاج الثنائي هناك.

وانتقل للحديث عن محمد عبد الغني، مدافع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه من أفضل المدافعين في مصر ومغادرته لقاء الأهلي مصاباً أثر بشكل سلبي على الفريق مع احترامي الكامل لمحمود الونش الغائب عن المباريات منذ فترة كبيرة

وأضاف: " أحب أقول ملحوظة هامة بأن شيكابالا لابد أن لا يشارك بشكل أساسي أمام الأهلي لأنه يتعرض للسباب والشتائم الذي تفقده خارج تركيزه".