 سقوط تكييف في مدرسة خاصة بالغردقة يسبب استياء بين رواد السوشيال ميديا - بوابة الشروق
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سقوط تكييف في مدرسة خاصة بالغردقة يسبب استياء بين رواد السوشيال ميديا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كمال الجزيري
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 6:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 6:19 م

تداول عدد من الأشخاص، بالبحر الأحمر عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا يظهر فيها سقوط أحد أجهزة التكييف من الأدوار العلوية بمدرسة خاصة في منطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة، وسط حالة من الذعر بين الطلاب.

ووصف عدد من رواد السوشيال ميديا، الصور المتداولة بالاهمال الشديد والاستهانة بأرواح الطلاب والتلاميذ، ومنهم من قال: "هي دي بعض المدارس الخاصة"، فيما قال آخرون: "الناس بتدفع فلوس عشان ترسل أبنائها للموت"، فيما طلب عدد آخر سرعة التحرك وفتح تحقيق موسع حول تلك المشكلة والوقوف على مدى الموقف من هذا الاستهتار بأرواح التلاميذ.

وأثارت الصورة استياء الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، وطالب رواد التواصل الاجتماعي، مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قسم التعليم الخاص بسرعة التحرك وفتح تحقيق حول هذا المشهد الذي تسبب في حالة من الذعر بين طلاب المدرسة.


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