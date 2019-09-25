في خطوة تصعيدية للصراع المستمر بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونواب مجلس العموم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أسقطت محكمة المملكة المتحدة العليا قرار جونسون الذي أقرته وصادقت عليه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بتعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت المحكمة -بإجماع 11 قاضيا- أن نصح جونسون للملكة إليزابيث بالموافقة على قرار تعطيل البرلمان عن القيام بأعماله غير قانوني، موضحة أنه كان يجب على الملكة عدم تعطيل عمل الهيئة التشريعية.

وقالت رئيسة المحكمة البريطانية العليا بريندا هيل في حكمها: «جونسون تصرف بصورة غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع، الأمر الذي أدى لمنعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول».

ودعى عدد من نواب البرلمان، جونسون، للاستقالة من منصبه، بعد ثبوت عدم جدارته، خاصة بعد التأكد من خداعه للملكة إليزابيث من أجل تحقيق أهدافه السياسية، وفي وقت سابق، اتهمت وسائل الإعلام البريطانية رئيس الوزراء بإقحام الملكة إليزابيث في معركته الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي مع أعضاء البرلمان، وفقا لصحيفة «التايمز» البريطانية.

ولكن، كيف أقحم بوريس جونسون الملكة إليزابيث في معركته مع نواب البرلمان البريطاني؟

يسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، حتى إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، وهو ما يرفضه البرلمان البريطاني، الذي يرى أن خروج بريطانيا دون اتفاق من شأنه أن يضر باقتصاد البلاد.

ليوجه البرلمان سلسلة صفعات متتالية لجونسون، بمصادقته على تشريع يمهد الطريق لتأجيل "بريكست" مجددا إلى ما بعد نهاية أكتوبر، ما لم تتوصل الحكومة البريطانية إلى اتفاق قبل 19 أكتوبر المقبل، كما رفض دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة قبيل موعد "بريكست".

ليتجه رئيس الوزراء البريطاني لإعلان تعليق أعمال البرلمان من منتصف سبتمبر إلى 14 أكتوبر المقبل، معللا أنه مجرد إجراء روتيني لإفساح المجال أمام حكومته الجديدة لوضع برنامج تشريعي جديد، ومناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن منتقدو جونسون اتهموه بـ"محاولة إسكات البرلمان قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟، باعتباره مخرجاً قانونياً سيمكنه من تجاوز البرلمان في تمرير "بريكست" دون اتفاق، وفقا لصحيفة «فرانس 24» الفرنسية.

مع الاتهامات الموجهة لجونسون من أعضاء البرلمان، اتجه رئيس الوزراء البريطاني في 28 أغسطس الماضي، لطلب مصادقة من الملكة اليزبيث لتمديد تعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل، لتوافق الملكة على خطة جونسون، في بيان صادر عن مجلس استشاري ملكة بريطانيا، قال: "أمرت جلالتها اليوم في المجلس، بأن يعلق عمل البرلمان في يوم بين الاثنين 9 سبتمبر والخميس 12 سبتمبر 2019 وحتى الاثنين 14 أكتوبر 2019".

مصادقة الملكة على قرار جونسون أثار غضب معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فوصف رئيس البرلمان جون بيركو قرار تمديد تعليق عمل البرلمان بأنه "انتهاك صارخ للدستور"، وطالب زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين لقاء الملكة اليزابيث للتباحث حول القرار.

ولجأ عدد من كبار السياسيين، منهم رئيس الحكومة السابق جون ميجر إلى القضاء لإيقاف قرار تعليق البرلمان، متقدمين بدعوى قضائية أقامتها الناطقة باسم الحزب الوطني الاسكتلندي جوانا تشيري بالمحكمة المدنية العليا في اسكتلندا، بالتزامن مع رفع دعوى أخرى في محكمة لندن العليا.

بعد النظر في القضية، تكللت الدعاوى بإقرار المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا بعدم شرعية المقترح الذي قدمه جونسون إلى الملكة إليزبيث بشأن تعليق عمل البرلمان، واعتباره غير قانوني لأنه يهدف إلى إعاقة عمل السلطة التشريعية، فيما رأت محكمة لندن العليا أن دافع الحكومة بغض النظر عن ماهيته هو دافع سياسي بطبيعته وبالتالي ليس شأناً قانونياً يخص المحاكم، وفقا لشبكة «يورونيوز» الأوروبية.

الأحكام المتضاربة للمحكمتان، أدت إلى تصعيد القضية للمحكمة البريطانية العليا لحسم الأمر، لتقرر المحكمة البريطانية العليا، أمس الثلاثاء، إسقاط قرار جونسون الذي أقرته وصادقت عليه الملكة إليزابيث واعتباره لاغيا، وإعلان استئناف جلسات البرلمان، اليوم الأربعاء.