تركيا: تحييد 16 مسلحا من حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 16 مسلحا من حزب "العمال الكردستاني"، في إطار عملية "الكاسر-3" الجارية في ولايتين جنوب شرق البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن اثنين من المسلحين الذين تم تحييدهم، مُدرجين ضمن اللائحة الرمادية للمطلوبين للسلطات التركية.

وذكر البيان أن عملية "الكاسر-3" بدأت يوم 21 سبتمبر الجاري، في ولايتي سعرت وشرناق الواقعتين جنوب شرق البلاد.

وأشار البيان إلى أن عمليات الكاسر الأولى والثانية والثالثة، التي انطلقت يوم 17 أغسطس الماضي، أسفرت حتى اليوم عن تحييد 43 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، وتدمير 58 مغارة ومخزنا خاصا بالإرهابيين.

وأوضح أن 2325 عنصرا من قوات الأمن وشرطة المهام الخاصة والجيش، يشاركون في عمليات الكاسر.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.