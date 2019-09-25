 ترامب في سلسلة من التغريدات الغاضبة: يجب أن يعتذر الخصوم - بوابة الشروق
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ترامب في سلسلة من التغريدات الغاضبة: يجب أن يعتذر الخصوم

دونالد ترامب
دونالد ترامب
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 7:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 7:35 م

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العديد في التغريدات الغاضبة قبل لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيو وبعد نشر نص مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني عقب فتح خصوم ترامب السياسيين تحقيقا بالتقصير في أداء مهامه.

وقال ترامب في تغريدة: "هل سيعتذر الديمقراطيون بعد رؤية ما قيل في المكالمة مع الرئيس الأوكراني؟ يجب أن يفعلوا ذلك إنها مكالمة مثالية وقد وقعت عليهم وقع المفاجأة".

وأضاف في تغريدة أخرى: "لم يُعامل رئيس في تاريخ بلادنا بطريقة سيئة للغاية مثلي. إن الكراهية والخوف يسيطران على الديمقراطيين. ولا يفعلون شيئا. يجب ألا يتم السماح بحدوث هذا لرئيس آخر. إنها حملة مطاردة!".


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