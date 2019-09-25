«ملتقي توظيفي» بجامعة أسيوط للقضاء على البطالة

أكد جمال نور الدين ، محافظ أسيوط ، التنسيق مع مديرية القوى العاملة، وجهاز تشغيل الشباب وجامعة أسيوط بتوفير سبل الدعم الممكنة، وتذليل كافة العقبات أمام الجامعة لإقامة الملتقى التوظيفي الذي سيقام بحاضنة الشركات الناشئة "همة" بالجامعة ، يومي 29 و30 سبتمبر الجاري لتحقيق الهدف من الملتقى، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار المحافظ - في تصريح اليوم /الأربعاء - إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوفير فرص عمل ودخل للفتاة والشاب الأسيوطي، وتقليل نسبة البطالة.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقدمه الجامعة في مجال ريادة الأعمال، موجهًا بتكثيف المؤتمرات والندوات التوعوية لتوعية الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مناشدًا الشباب بالتوجه إلى مقر الملتقي للمشاركة، والتعرف على الوظائف والتدريبات المتاحة من قبل مجموعة من الشركات.

وأكد أن الملتقى يوفر عددا كبير من الوظائف في شتى المجالات، والتدريبات المختلفة التي تؤهل الشباب لسوق العمل.

ومن جانبه، أوضح محمد ياسين ، مدير حاضنة الشركات الناشئة "همة" بالجامعة ، أن الملتقى يستهدف توفير فرص عمل للشباب ، وتقليل نسبة البطالة ، وذلك بمشاركة مجموعة من الشركات التي يوجد لديها عدد من الوظائف في مجالات مختلفة.