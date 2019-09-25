لجنة أممية تصدر تقريرا حول تغير المناخ في المحيطات والأنهار الجليدية

احتشد علماء من مختلف دول العالم في موناكو، اليوم الأربعاء، لإصدار تقرير رئيسي حول تأثير الاحتباس الحراري على المحيطات والمناطق المتجمدة في الأرض.

ودرست الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حوالي، 7 آلاف منشور علمي، للخروج بنظرة عامة لتأثيرات غازات الاحتباس الحراري على المحيطات والأنهار الجليدية والمناطق دائمة التجمد.

وقبل ساعات من إصدار التقرير، قال الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون إنه يحتوي على حقائق "عارية ومستعصية ".

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء "نحن نخسر المعركة".

يأتي التقرير بعد أسابيع من تحذير اللجنة الأممية من تأثير التغير المناخي على الأرض، قائلة إن العالم واجه مخاطر واسعة للجفاف وحرائق الغابات، وذوبان الجليد وإمدادات غذائية غير مستقرة.

وكانت اللجنة حذرت في أكتوبر الماضي من أن تحديد نسبة ارتفاع متوسط درجة الحرارة فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بـ5ر1%، أمر ممكن فقط بعمل "تغييرات سريعة وبعيدة المدى وغير مسبوقة".

واللجنة هي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة بعدد أعضاء 195.

ويهدف تقاريرها إلى تلخيص المعرفة العلمية حول تغير المناخ وتقديم مشورة لصانعي السياسة.