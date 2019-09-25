يوسف: الحكم أخبرني أن تقنية الفيديو لا تعمل قبل نهائي إفريقيا أمام الترجي

قال محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي إن حكم لقاء فريقه أمام الترجي في إياب نهائي إفريقيا ضد الترجي التونسي أخبره بعدم عمل تقنية الفيديو.

قال محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي إن حكم لقاء فريقه أمام الترجي في إياب نهائي إفريقيا ضد الترجي التونسي أخبره بعدم عمل تقنية الفيديو.

قال محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي إن حكم لقاء فريقه أمام الترجي في إياب نهائي إفريقيا ضد الترجي التونسي أخبره بعدم عمل تقنية الفيديو.

وأوضح يوسف في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على أحداث اللقاء: "منسق مباراة نهائي دوري الأبطال ضد الترجي أخبرني بأن الـVAR لا يعمل".

وأوضح يوسف في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على أحداث اللقاء: "منسق مباراة نهائي دوري الأبطال ضد الترجي أخبرني بأن الـVAR لا يعمل".

وأوضح يوسف في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على أحداث اللقاء: "منسق مباراة نهائي دوري الأبطال ضد الترجي أخبرني بأن الـVAR لا يعمل".

وواصل "وافقت على خوض المباراة لأن الرفض ليس من سلطتي، كان مفروضا علينا أن نلعب المباراة ويمكننا التقدم بشكوى بعدها إذا أردنا".

وواصل "وافقت على خوض المباراة لأن الرفض ليس من سلطتي، كان مفروضا علينا أن نلعب المباراة ويمكننا التقدم بشكوى بعدها إذا أردنا".

وواصل "وافقت على خوض المباراة لأن الرفض ليس من سلطتي، كان مفروضا علينا أن نلعب المباراة ويمكننا التقدم بشكوى بعدها إذا أردنا".

وانتقل الحديث بعد ذلك عن زعم مؤمن زكريا لاعب الأهلي أنه سبب في أزمته النفسية التي يمر بها وقال يوسف: "لقد تحدثت مع مؤمن قبل سفره إلى ألمانيا ولا توجد أزمة بيننا".

وانتقل الحديث بعد ذلك عن زعم مؤمن زكريا لاعب الأهلي أنه سبب في أزمته النفسية التي يمر بها وقال يوسف: "لقد تحدثت مع مؤمن قبل سفره إلى ألمانيا ولا توجد أزمة بيننا".

وانتقل الحديث بعد ذلك عن زعم مؤمن زكريا لاعب الأهلي أنه سبب في أزمته النفسية التي يمر بها وقال يوسف: "لقد تحدثت مع مؤمن قبل سفره إلى ألمانيا ولا توجد أزمة بيننا".