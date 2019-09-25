يوسف: الحكم أخبرني أن تقنية الفيديو لا تعمل قبل نهائي إفريقيا أمام الترجي

قال محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي إن حكم لقاء فريقه أمام الترجي في إياب نهائي إفريقيا ضد الترجي التونسي أخبره بعدم عمل تقنية الفيديو.
وأوضح يوسف في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على أحداث اللقاء: "منسق مباراة نهائي دوري الأبطال ضد الترجي أخبرني بأن الـVAR لا يعمل".
وواصل "وافقت على خوض المباراة لأن الرفض ليس من سلطتي، كان مفروضا علينا أن نلعب المباراة ويمكننا التقدم بشكوى بعدها إذا أردنا".
وانتقل الحديث بعد ذلك عن زعم مؤمن زكريا لاعب الأهلي أنه سبب في أزمته النفسية التي يمر بها وقال يوسف: "لقد تحدثت مع مؤمن قبل سفره إلى ألمانيا ولا توجد أزمة بيننا".
وأكمل "المشكلة الوحيدة التي حدثت مع مؤمن هو أثناء تجديد تعاقده إنه كان يريد وضعه في تصنيف أعلى مما وُضع فيه ولكن كانت هناك معايير محددة لذلك مثل عدد المشاركة في المباريات والبطولات والسنوات التي قضاها في النادي".
وأضاف "في النهاية وعقب قدوم سيد عبد الحفيظ لتولي منصب مدير الكرة جدد تعاقد مؤمن بنفس الشروط".
واستدرك "ربما كان مؤمن يتخوف من عدم المشاركة مع الفريق خاصة أن تجديد تعاقده جاء في وقت كارتيرون حينما كان بعيدا عن المشاركة لشهرين أو ثلاثة".
وشدد يوسف "حينما توليت مهمة المدرب خلفا لكارتيرون أعددت برنامجا خاصا لمؤمن وشارك معي في أربع مباريات من أصل ستة غاب فقط عن المشاركة الإفريقية لعدم قيده في القائمة".
وأتم "شيء آخر أنا كنت أريد ضم مؤمن للأهلي منذ عام 2013 وتحدثت معه قبل مواجهة أورلاندو بايرتس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا وكان لديه مشكلة ووعدته بحلها لضمه إلى الأهلي، كيف أحاول إعادته للفريق وأحاربه في الوقت ذاته"؟