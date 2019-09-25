بوجدانوف يؤكد موقف موسكو المؤيد لإقامة حوار وطني شامل بين الأطراف الليبية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف اليوم الأربعاء، مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد أحمد شكشك، وعضو مجلس النواب عبد الناصر بن نافع، والقائم بالأعمال الليبي في موسكو مصطفى أبو سعيدة، الوضع في ليبيا وسبل حل الأزمة السياسية العسكرية في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "خلال المحادثة، نوقش الوضع الحالي في ليبيا وآفاق حل النزاع العسكري والسياسي في هذا البلد".

ولفتت الوزارة إلى أن "الجانب الروسي أكد من جديد موقفه المبدئي المؤيد لإقامة حوار وطني شامل بين الأطراف الليبية بمساعدة الأمم المتحدة، من أجل الحرب الفعالة ضد الإرهاب، وضمان دولة متكاملة ومستقلة إقليمياً".

كما ذكر البيان أن الاجتماع تناول بعض القضايا الرئيسية للعلاقات الروسية - الليبية.