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بدء اليوم الثاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

مبنى الأمم المتحدة
مبنى الأمم المتحدة
نيويورك - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 5:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 5:14 م

بدأت أعمال اليوم الثاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بكلمة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر أن يلقى كلمات اليوم، كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس العراقي برهم صالح والكولومبي إيفان دوكي.


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