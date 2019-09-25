بدء اليوم الثاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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بدأت أعمال اليوم الثاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بكلمة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ومن المقرر أن يلقى كلمات اليوم، كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس العراقي برهم صالح والكولومبي إيفان دوكي.