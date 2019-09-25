النمسا: ختام الدورة التشريعية للبرلمان واستعدادات للانتخابات البرلمانية المبكرة

اختتم المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" -اليوم الأربعاء- دورته التشريعية السادسة والعشرين، فيما تستعد النمسا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، الأحد المقبل، بمشاركة 8 أحزاب و6.5 مليون ناخب.

وقالت مصادر برلمانية في فيينا، اليوم، إن المجلس الوطني عقد جلسته الأخيرة على الإطلاق.. وحرص على اعتماد بعض التعديلات التشريعية الخاصة بالحماية من العنف وزيادة الاعتماد على الكهرباء التي يتم توليدها من موارد الطاقة المتجددة.

وذكرت المصادر، أن الحزب الاشتراكي النمساوي – ثاني أكبر الأحزاب في البلاد - ركز في المناقشات الختامية للبرلمان على سبل رفع مستوى المعيشة وزيادة المساعدات الاجتماعية، في حين طالب حزب الحرية بجهود أكبر لحماية الحدود وتأمينها ضد تدفق اللاجئين والهجرة غير الشرعية.