العلماء يحذرون من فقدان الأنهار الجليدية والفيضانات بسبب التغير المناخي

حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير أن تغير المناخ من المحتمل أن يسبب فيضانات متكررة، وارتفاعا في منسوب مياه البحر وفقدانا واسعا للأنهار الجليدية وذوبان الجليد.

وقالت الهيئة إن التداعيات ستزيد سوءا الارتفاع الأسرع في درجات الحرارة، لذلك تحتاج الحكومات لاتخاذ إجراء "عاجل وطموح" للحد من الانبعاثات.

ومن المرجح أن يحدث ارتفاع في منسوب مياه البحر بشكل كبير، والذي يحدث حاليا مرة واحدة كل مئة عام ، سنويا في الكثير من المدن الكبرى المنخفضة والجزر الصغيرة بحلول عام 2050، حتى في ظل سيناريو منخفض للانبعاثات، حسب الهيئة.

وفي المتوسط، من المرجح أن يواجه العالم ارتفاعا في منسوب مياه البحر قدره 43 سنتيمترا بحلول عام 2100، طبقا لسيناريو أقل احتباس حراري، مقابل 84 سنتيمترا في أعلى سيناريو.

ويستند تقرير اللجنة الأممية، الذي تم صياغته من قبل 104 خبراء من 36 دولة مختلفة، إلى مراجعة لحوالي سبعة آلاف منشور علمي.

وكان ممثلون من 195 دولة عضو بالهيئة قد اجتمعوا من الجمعة حتى أمس الثلاثاء في موناكو لوضع اللمسات النهائية على التقرير.

وقبل ساعات من إصدار التقرير، قال الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون إنه يحتوي على حقائق "عارية ومستعصية ".

وأضاف ماكرون امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء "نحن نخسر المعركة".

وذكرت الهيئة أن الصفائح الجليدية في جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية من المحتمل أن تفقد كتلتها بمعدل مرتفع خلال القرن الـ21 وما بعد ذلك.

يأتي التقرير بعد أسابيع من تحذير اللجنة الأممية من تأثير التغير المناخي على الأرض، قائلة إن العالم واجه مخاطر واسعة للجفاف وحرائق الغابات، وذوبان الجليد وإمدادات غذائية غير مستقرة.

وكانت اللجنة حذرت في أكتوبر الماضي من أن تحديد نسبة ارتفاع متوسط درجة الحرارة فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بـ5ر1%، أمر ممكن فقط بعمل "تغييرات سريعة وبعيدة المدى وغير مسبوقة".

واللجنة هي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة وتضم في عضويتها 195 دولة.

وتهدف تقاريرها إلى تلخيص المعرفة العلمية حول تغير المناخ وتقديم مشورة لصانعي السياسة.