 وزير الدفاع الأمريكي خلال اتصال مع بن سلمان: سنقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الأمريكي خلال اتصال مع بن سلمان: سنقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 10:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 10:39 م

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت "واس"، أن وزير الدفاع الأمريكي تطرق خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

وأردف "إسبر" خلال الاتصال أنه لابد من كبح سياسة إيران العدائيةً التي تزعزع الاستقرار في المنطقة.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي، أن "الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيدًا خطيراً تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين".


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