 العراق: إحباط عملية تسلل لـ«داعش» جنوبي الموصل - بوابة الشروق
الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

العراق: إحباط عملية تسلل لـ«داعش» جنوبي الموصل

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 11:11 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 11:11 ص

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمالي البلاد، ومقتل اثنين من عناصر التنظيم، والقبض على اثنين آخرين.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إنه "بعملية استخبارية نوعية، تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تسلل قام بها الدواعش عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل، وتم نصب كمين لهم، وقُتل اثنان منهم، والقبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك