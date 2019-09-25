الرئيس اليمني: معركة بناء الدولة والنضال من أجل الحرية لن تتوقف

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، أن معركة بناء الدولة لن تتوقف، واستمرار النضال من أجل الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة والسلطة وتحقيق الحكم الرشيد وترسيخ الدولة الاتحادية بصيغتها التي قررتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وقال هادي في خطاب له، بمناسبة العيد الـ 57 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر :"لقد بذلنا كل جهدنا للسعي من أجل السلام ومازالت أيادينا البيضاء ممدودة لكل من يرغب في سلام حقيقي يقوم على سيادة الشعب واحترام خياراته، لا على أساس واقع مفروض بقوة القمع والقهر والاستغلال والفوضى".

ودعا هادي مليشيا الحوثي "إلى تحكيم العقل والعودة إلى المرجعيات الثلاث التي حظيت بإجماع وطني ودعم إقليمي ودولي، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة والانصياع لقرارات مجلس الأمن".

وتابع الرئيس اليمني: "الطريق الى السلام يحتاج إلى شجاعة أكثر من شجاعة الإقدام على الحروب، شجاعة في مواجهة الاستحقاقات التي يتطلبها السلام، وأولها احترام الدولة والتوقف عن ممارسة السطو على مؤسساتها وإعادة ما نهب من مقدراتها وتسليم السلاح".

وطالب هادي المجتمع الدولي بالضغط لتنفيذ اتفاق استوكهولم وعدم السماح للمليشيات بالتحلل من التزاماتها.

ودعا هادي "كل من غرر به للتمرد على الدولة ومؤسساتها وثوابتها الوطنية العودة إلى جادة الصواب والتوقف عن السير في هذا النهج الدموي، الذي لا يفضي إلا لزيادة الانقسام المجتمعي وزرع الحقد والكراهية وتعريض حياة الناس واستقرارهم للمآسي، فيكفي شعبنا ما يعانيه جرّاء الانقلاب الحوثي".