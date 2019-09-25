وكيل الزراعة بكفر الشيخ: نتابع حصاد محصول الأرز وتحرير محاضر «حرق قش أرز»

قال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية لـ"الشروق"، إن الجمعيات الزراعية على مستوى المحفظة تتابع مساحات الأرز المنزرعة ونتابع حصاد المحصول أولا بأول.

وأشار إلى أن المحصول هذا العام سيكون أكبر بكثير عن العام الماضي، نظرا لزيادة المساحة المنزرعة بالأرز، وتنفيذ أمور تقنية وأساليب حديثة لزيادة المحصول.

وأكد أنه تم تحرير محاضر لجميع المساحات المخالفة لزراعة الأرز، والتي خالفت الدورة الزراعية.

وأضاف أن مديرية الزراعة تتابع محاضر حرق قش الأرز وشراءه من المزارعين، من أجل الاستفادة من قش الأرز، وعدم تلوث البيئة الناتج عن السحابة السوداء.

وأشار أننا لن نتوانى عن الحفاظ على البيئة من التلوث وتنفيذ القانون، وأصدر تعليمات مشددة بالحفاظ على البيئة وزيادة أعداد المكابس من أجل الاستفادة من قش الأرز، ومن أجل إراحة الفلاح وتنفيذ القانون.