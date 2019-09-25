توجه حكومي لتحويل محاضر الشرطة إلى النيابات إلكترونيا

قالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط، إن الحكومة تنفذ مشروعًا مهمًا، بشكل تدريجي، بدأ في بورسعيد والقاهرة الجديدة، يقضي بتحويل محاضر الشرطة إلى النيابات العامة، بشكل إلكتروني، حتى يصل إلى المحاكم بنفس الطريقة، لضمان العدالة الناجزة.

وأضافت لبيب في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة رؤية الحكومة للإصلاح الإداري: نسعى لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية، للإسهام في تحقيق العدالة، وننسق في ذلك مع الجهات المعنية كافة، ويأتي هذا المشروع ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري.

وتابعت القيادية بوزارة التخطيط: "نجحنا في ميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، بشأن حالات المواليد والوفيات، ووفرنا بذلك مليارات الجنيهات، ويخدم مشروع الميكنة المعمول به حاليا جميع المنظومات مثل التموين، حيث يتم الاعتماد على كقاعدة بيانات أساسية، يستعين بها صناع ومتخذي القرارات، في القيام بمهامهم".

وخاطبت النواب بالقول: "لدينا العديد من مشروعات الإصلاح الإداري، نسعى لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة".