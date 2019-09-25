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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الثلاثاء، تراجع التضخم في المملكة خلال أغسطس الماضي بمقدار 1ر1 نقطة ليواصل التراجع للشهر الثامن على التوالي.

وأظهرت الإحصائية الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء "أن معدل التضخم بالمملكة سجَّل انخفاضًا بمقدار 1ر1 نقطة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع بمقدار 1ر0 نقطة مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب البيانات فقد سجل الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في السعودية وهو مقياس التضخم 1ر106 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 2ر107 نقطة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وفيما يخص المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، سجلت 4 مجموعات انخفاضًا تصدرها "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 5ر6% وتمثل هذه المجموعة 38ر25% إجمالي مكونات مؤشر الأسعار.