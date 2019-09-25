26 قتيلا فى اضطرابات بإقليم بابوا الإندونيسى

قتل 26 شخصا إثر اندلاع اضطرابات فى إقليم بابوا فى إندونيسيا، وفق ما أعلنت السلطات، أمس، فيما فر الآلاف إلى ملاجئ فى أعقاب أعمال العنف التى تم فيها إحراق مدنيين أحياء فى مبانٍ أضرم فيها متظاهرون النار.

وتشهد بابوا الواقعة فى النصف الغربى من جزيرة غينيا الجديدة، أسابيع من المظاهرات العنيفة للاحتجاج على العنصرية وسط دعوات لمنح المنطقة الفقيرة حكما ذاتيا.

ومعظم الضحايا من غير أهالى بابوا، وقالت السلطات إن ذلك يهدد بتفاقم أعمال العنف ضد مهاجرين من مناطق أخرى من الارخبيل الواقع فى جنوب شرق آسيا.

وأصيب أكثر من 70 شخصا بجروح فيما تم توقيف 700 شخص للاستجواب. وأفرج عن مئات فى وقت لاحق، حسبما أعلن قائد الشرطة الوطنية الجنرال تيتو كارنافيان.

وقال المسئول العسكرى، شاندرا ديانتو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «البعض أحرقوا وآخرون قتلوا بالفؤوس... وغيرهم حوصروا فى النار».

وأوضح أن أكثر من 4 آلاف مواطن بينهم نساء وأطفال إلى مراكز عسكرية ومبان حكومية وكنيسة محلية.

وكانت الاشتباكات فى بابوا قد هدأت خلال الأيام الأخيرة لكنها عادت مجددا، أمس الأول، مع خروج المئات إلى الشوارع بينما تم إحراق منازل ومتاجر.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن المظاهرات خرجت فى وامينا للتعبير عن الغضب حيال تعليقات عنصرية صدرت عن أحد الاساتذة، وأفادت الشرطة أنها نشرت على حساب مزيف على الإنترنت. وكان معظم المشاركين فى الاحتجاجات من طلاب المرحلة الثانوية.

وتم إغلاق مطار وامينا، ما أدى لإلغاء نحو 20 رحلة جراء الاضطرابات، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسئول فى المطار.

وأرسلت السلطات الإندونيسية آلاف عناصر الأمن إلى بابوا للسيطرة على الوضع أخيرا بينما اعتقل العشرات بتهم إثارة أعمال الشغب السابقة.

وتحمل إندونيسيا عادة الانفصاليين مسئولية العنف فى بابوا الواقعة فى أقصى شرق البلاد. وتشهد بابوا منذ عقود تمردا لا يعد نشطا بعدما سيطرت جاكرتا على المنطقة الغنية بالموارد فى ستينيات القرن الماضى.