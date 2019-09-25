وزيرة خارجية كينيا تؤكد عمق العلاقات مع السودان

أكدت وزيرة الخارجية الكينية السفيرة مونيكا جمعة عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين بلادها والسودان، واستعدادها والتزام حكومة بلادها بالتعاون مع وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، للعمل سوياً من أجل ترقية علاقات التعاون الثنائي والصداقة بين شعبي البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الخارجية تلقت رسالة تهنئة من وزيرة الخارجية الكينية، أعربت فيها عن تهنئتها لنظيرتها السودانية، على نيل ثقة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باختيارها وزيرة للخارجية في هذا التوقيت المهم من تاريخ السودان.

وأضافت الوزيرة أن هذا الاختيار يعزز من جدارة المرأة، ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الساحة الدولية.