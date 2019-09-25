مصدر دبلوماسي: لافروف أجرى لقاء قصيرا مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في نيويورك

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أفاد مصدر دبلوماسي بنيويورك، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أجرى لقاء قصيرا مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أثناء حفل استقبال على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف المصدر في الوفد الروسي -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- أن "اللقاء كان عمليا".

وشارك هذا الدبلوماسي أيضا في لقاء "ثلاثية أستانا" -روسيا وتركيا وإيران- على مستوى وزراء الخارجية حول الأزمة السورية.

وأفاد بأن لافروف سيجري -اليوم الأربعاء- أول لقاء له مع نظيره الياباني الجديد، توسيميتسو موتيغي.

ويترأس وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الوفد الروسي الرسمي إلى الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يلقي خطابه أمام الجمعية العامة في 27 سبتمبر الجاري.

والتقى لافروف أمس الثلاثاء مع نظيره السعودي، إبراهيم العساف، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين والإعداد لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الرياض.