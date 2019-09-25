دراسة: القطط ليست أقل وفاء من الكلاب

توصلت دراسة حديثة إلى أن القطط ليست أقل وفاء من الكلاب، على الرغم مما تبدو عليه القطط البالغة من ميل إلى العزلة والأنانية، فإن الباحثين أكدوا أن تلك أسطورة غير عادلة.

وقالت المشرفة على الدراسة، كريستين فيتالي، من جامعة ولاية أوريجون، إن "القطط عندما تشعر بعدم الأمان تميل إلى الهرب والاختباء أو العزلة والأنانية"، لافتة إلى أن القطط الصغيرة تسلك نفس سلوك الكلاب الصغيرة عندما يغادرها صاحبها فجأة.

وفي دراسة، وُضعت 70 قطيطة في غرفة مجهولة بالنسبة لها مع صاحبها لمدة دقيقتين قبل أن يتركها وحدها في الغرفة ويغادر لمدة دقيقتين، فوجد الباحثون أن 64.3 % من القطط أظهرت علامات تتعلق بالشعور بالأمان، وعندما عاد صاحبها ظهر عليها شعورٌ بمزيد من الاسترخاء وقسمت وقتها بين ملاطفته واكتشاف المكان المحيط بها.