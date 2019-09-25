ضبط موظف محلى بالدقهلية تواطأ مع شخص لتمكينه من البناء على أرض زراعية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بمحليات الدقهلية؛ لقيامه بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقار على أرض زراعية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام تستغلال "فنى شئون هندسية بمجلس مركز ومدينة دكرنس" - مقيم بثان المنصورة بالدقهلية - موقعة الوظيفى فى غضون عام (2013 – 2014)، والتواطؤ مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، وتمكينه من بناء عقار على أرض زراعية "بدون ترخيص"، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة والبناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون. مما يعد إضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الخير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية ومسئولى المحليات بالدقليهة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

وبتقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.