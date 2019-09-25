 القوات العراقية تلقي القبض على 5 عناصر من داعش بالموصل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات العراقية تلقي القبض على 5 عناصر من داعش بالموصل

القوات العراقية
القوات العراقية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:13 م

ألقت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في جانبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن الخمسة كانوا مطلوبين في قضايا إرهاب، وكان اثنان منهم يعملان فيما يُسمى "الحسبة"، والثلاثة الآخرون كانوا يعملون بصفة "مقاتل" فيما يُسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة "داعش" على مدينة الموصل.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إحباط عملية تسلل لـ"داعش" جنوبي الموصل، حيث قتل اثنان من عناصر التنظيم وتم القبض على اثنين آخرين.

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