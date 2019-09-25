الباز: هناك مغيبون صدقوا الدعايا الخارجية المغرضة بشكل كامل

قال الإعلامي محمد الباز، إن "الحرب التي تشن حاليًا على مصر، تأتي من الخارج، وكأننا قدام حرب خارجية تتعرض لها مصر".

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الأربعاء، أن "هناك مغيبون صدقوا الدعايا الخارجية المغرضة بشكل كامل"، لافتًا إلى أن الشباب الذين تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية تتراوح أعمارهم بين 17-19 عامًا.

وتابع: "الولاد الذين تم القبض عليهم واللي نزلوا في الميادين يوم الجمعة والسبت، كلهم ما بين 17 و19 سنة، والإجابات بتاعتهم لما بيسألهم في النيابة، مبيبقوش عارفين هما نازلين ليه، مفيش إجابات".

وعقب: "طيب أنت بتنزل ليه تهتف ضد الرئيس؟ مفيش إجابات، وبعضهم كانوا مستغربين جدًا، وبيقولوا لظباط الداخلية، دول قالوا لنا أنتم معانا".