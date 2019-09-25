مكاتب التموين تبدأ تنفيذ قرار ضم الزوجة غير المدرجة بالمنظومة على بطاقة زوجها

بدأت مكاتب التموين بكل محافظات الجمهورية في تنفيذ قرار وزير التموين رسميا، والذي ينص على "ضم الزوجة غير المقيدة بالمنظومة التموينية من الأساس إلى بطاقة زوجها"، وذلك بعد وصول منشور رسمي بالقرار.

كان وزير التموين قد اتخذ قرارا بداية الأسبوع الماضي، بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج، خلال افتتاحه لعدد من مراكز خدمة المواطنين بمحافظة الجيزة، ووجه المسئولين عن مديرية التموين في المحافظة بتنفيذ القرار؛ حتى تتمكن من صرف السلع التموينية المدعمة والخبز، ضمن المقررات المخصصة للبطاقة.