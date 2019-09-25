5 إصابات جراء تفجير استهدف حافلة للشرطة جنوبي تركيا

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أعلن مسؤولون في تركيا إصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص من جراء تفجير استهدف حافلة للشرطة بولاية أضنة جنوبي البلاد اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن والي أضنة محمود دميرطاش القول إن "هجوما بعبوة ناسفة مصنعة يدويا أو بنوع آخر من المتفجرات استهدف حافلة للشرطة في منطقة يوريغير بالولاية".

وأوضح ممثل الادعاء في الولاية عمر فاروق يورداجول أن الانفجار أسفر عن إصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وأنه لا توجد إصابات خطيرة، دون المزيد من التفاصيل.

وعادة ما تتهم السلطات التركية منظمة "حزب العمال الكردستاني" بالمسؤولية عن الهجمات التي تستهدف قوات الأمن في مناطق جنوب وشرق البلاد.

وتشن القوات التركية بصورة مستمرة عمليات ضد المسلحين الأكراد في جنوب شرقي البلاد وكذلك في شمال العراق.

وكان جنديان تركيا لقيا حتفهما في هجوم بشمال العراق أمس الأول الاثنين، واتهمت السلطات حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عنه.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.