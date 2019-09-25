طلعت يوسف: نتيجة الذهاب لن تخدعنا أمام العربي في البطولة العربية

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، أن مباراة فريقه بعد غد الجمعة أمام العربى الكويتي في دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم، تعتبر مباراة صعبة على الرغم من فوز فريقه ذهابًا 1 /صفر.

وقال يوسف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن نتيجة مباراة الذهاب لا تضمن لفريقه التأهل لأن الصعود يحسم بنتيجة المباراتين.

وأضاف أن لاعبيه في كامل تركيزهم ويدركون أن الموقف يحتاج لبذل مجهود كبير، لأن العربي لديه رغبة في تعويض نتيجة مباراة الذهاب.

ويستضيف ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، مباراة إياب دور الـ32 من المسابقة، بعد غد الجمعة، بين الاتحاد السكندري والعربي الكويتي، حيث فاز الاتحاد ذهابًا 1/ صفر.