انطلاق ثانى الدوريات الأمريكية التركية المشتركة شرق الفرات

دمشق تعلن أسماء ممثليها فى اللجنة الدستورية.. وانعقاد أولى جلساتها فى جنيف نهاية الشهر المقبل

بدأ صباح أمس، تسيير الدورية البرية المشتركة الثانية بين القوات التركية والأمريكية فى مناطق شرق الفرات السورية، فى إطار جهود تشكيل المنطقة الآمنة.

وأفادت وزارة الدفاع التركية بعبور 4 مدرعات تركية الحدود للانضمام إلى القوات الأمريكية فى سوريا، لتسيير دوريات فى محيط بلدة تل أبيض، كما تم أيضا نشر طائرات مسيرة (دون طيار)، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتوصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق الشهر الماضى لإقامة منطقة آمنة بين الحدود التركية والمناطق السورية شرق نهر الفرات الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية. وتم تسيير أول دورية من هذا النوع فى الثامن من سبتمبر الجارى. وسبق لقوات البلدين أن نفذتا 6 دوريات جوية مشتركة بواسطة المروحيات.

إلى ذلك، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الحصيلة الموثقة من قبلها لانتهاكات التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابى فى سوريا، تتجاوز بكثير إحصاءات التحالف نفسه، داعية قيادته إلى البدء بتعويض الضحايا.

وقالت الشبكة فى تقريرها الصادر، أمس الأول، بمناسبة الذكرى الخامسة لتدخل قوات التحالف الدولى إن قوات التحالف اعترفت بمقتل 1313 مدنيا فى سوريا والعراق معا، «لكن هذه الحصيلة لا تتجاوز نسبة 43% من الحصيلة الموثقة فى التقرير والتى تتضمن الضحايا فى سوريا فقط».

وسجل التقرير مقتل 3037 مدنيا، بينهم 924 طفلا و656 امرأة، على يد قوات التحالف الدولى منذ تدخلها فى سوريا حتى أمس الأول.

وطبقا للتقرير، فإن ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التحالف الدولى، وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 على منشآت طبية، و4 على أسواق، وذلك منذ تدخلها فى سوريا حتى 23 سبتمبر الجارى.

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة «الوطن» السورية، أمس، عن أسماء أعضاء «اللجنة الدستورية السورية» الممثلين للحكومة السورية (50 عضوا)، مشيرة إلى أن أولى جلسات اللجنة من المتوقع أن تبدأ فى نهاية الشهر المقبل فى جنيف.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية بعد اجتماع عقده الموفد الأممى إلى سوريا جير بيدرسون ووزير الخارجية السورية وليد المعلم.