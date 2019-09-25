بوتين: روسيا تدعم السلطات في فنزويلا وترحب بالحوار مع المعارضة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم بلاده للسلطات الفنزويلية، وترحيبه بالحوار بين الحكومة والمعارضة هناك.

وقال الرئيس الروسي، خلال لقائه نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء بموسكو، إن بلاده تدعم باستمرار أعضاء السلطة في فنزويلا، بمن فيهم الرئيس والبرلمان، كما تدعم الحوار الذي يجريه مادورو مع قوى المعارضة، واعتبر أي رفض للحوار "غير منطقي ومضر للبلد".

وشدد بوتين على أن التعاون في المجال العسكري التقني بين روسيا وفنزويلا -من حيث توريد قطع الغيار وإنشاء مراكز خدمة وصيانة للمعدات العسكرية- يجري وفقًا للمواعيد المحددة.

وتابع الرئيس الروسي قائلا إن التعاون العسكري التقني بين البلدين مرتبط في المقام الأول بالتزامات روسيا بخدمة وصيانة المعدات روسية الصنع التي اشترتها فنزويلا في أوقات سابقة، وفقا للاتفاقيات المبرمة.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد وصل إلى موسكو أمس الثلاثاء في زيارة رسمية.