الأمم المتحدة: مقتل 22 شخصا في غارتين خلال يومين باليمن



أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن 22 شخصا قتلوا في غارتين جويتين مختلفتين خلال اليومين الماضيين في اليمن.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي في بيان تقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه اليوم ، إن الغارة الأولى كانت أول أمس الاثنين في منطقة "السواد" بمحافظة عمران، شمالي اليمن، عندما استهدفت إحدى الضربات مسجدا، وأدت إلى مقتل سبعة مدنيين منهم نساء وأطفال من أسرة واحدة.

وأضافت: "كما قتل يوم أمس 15 شخصا مدنيا وأصيب 15 آخرون عندما قصفت غارات جوية منزلا في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع(وسط اليمن)".

وقالت جراندي "إننا إذ نشاطر أهالي الضحايا من قتلى وجرحى تعازينا الحارة، فمن المؤسف جدا حدوث هذه المآسي أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي يجتمع فيها قادة العالم لتعزيز سبل الامن والسلام".

وتابعت: "حان الوقت الذي يجب فيه على الجميع إيجاد طرق لإنهاء هذه الحرب الشنيعة".

وأفادت المنظمات الشريكة في مجال الحماية، وفق البيان، بأن أكثر من 700 شخص مدني قتلوا وجرح 1600 خلال عام 2019 نتيجة للصراع الدائر في اليمن.

وتشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج فيها ما يقرب من 80% من إجمالي عدد السكان، حوالي 1ر24 مليون شخص، إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية، و10 ملايين شخص أصبحوا على بعد خطوة من المجاعة والموت جوعا و7 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية.