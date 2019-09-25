الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات صينية مرتبطة بإيران

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أضافت الخزانة الأمريكية، أكثر من 10 من الأفراد والشركات الصينية لقائمة عقوبات، بسبب تجارتهم مع إيران، في انتهاك للقيود الأمريكية.

تأتي الخطوة فيما تواصل واشنطن تشديد القيود على إيران، في إطار ما وصفت بحملة "الضغط القصوى" لشل الاقتصاد وفرض تغييرات على السياسة الخارجية لطهران.

ويتواجد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والرئيس الإيراني، حسن روحاني في الأمم المتحدة بنيويورك، لكن أصبح من الواضح أنهما لن يلتقيا، وفقا لما كان يتم التكهن به سابقا.

واستغل ترامب خطابه في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء في انتقاد إيران وتحذيرها بفرض المزيد من العقوبات عليها.

ومن المقرر أن يلقي روحاني كلمة أمام المنظمة الدولية اليوم الأربعاء.