«محلية النواب»: ندعم خطوات إصلاح وتطوير الجهاز الإداري

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، لاستعراض خطة الحكومة للإصلاح الإداري، بمشاركة عدد من مسؤولي الحكومة، على رأسهم غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.

وقال أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، طلبت تنظيم الاجتماع، للاستئناس برأي النواب، في خطة الإصلاح الإداري التي تعمل عليها أجهزة الدولة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار التواصل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واعتبر السجيني حرص الحكومة على طرح رؤيتها على البرلمان، خطوة إيجابية للوصول إلى الأفضل.

وقال إن عملية الإصلاح الإداري تحتاج إلى إرادة قوية من الجميع، مضيفا: "وهذا ما نلمسه بالفعل من الخطوات الجادة والمخلصة من الحكومة، بعد تثبيت أركان الدولة، وإعادة الاستقرار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ورأى السجيني أن القطاع الإداري أساس الدولة المصرية، رغم ما يتم بذله من جهود من جهات أو شركات خارج الجهاز الإداري.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "تطوير الجهاز الإداري أصبح ضرورة بإرادة حقيقية، والبرلمان يدعم جهود التطوير الإداري، ويساند مساعي الحكومة في ذلك، للوصول بالخدمات المقدمة إلى المواطنين، نحو الأفضل".