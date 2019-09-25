بوتين يستضيف مادورو وسط تزايد الضغط الأمريكي ضد الرئيس الفنزويلي

يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، إظهارا لدعم الزعيم الفنزويلي وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة.

وأعلن الكرملين -في بيان- أن الرئيسين سوف يناقشان "الموضوعات الدولية والإقليمية الرئيسية. في سياق الوضع المعقد الذي يحيط بفنزويلا".

وأعربت روسيا، أحد أقوى مؤيدي الحكومة الفنزويلية التي تواجه أزمة كبيرة، عن دعمها في وقت سابق من هذا الشهر لجهود مادورو لمواجهة "محاولات الولايات المتحدة لتغيير الحكومة المنتخبة بصورة شرعية" في فنزويلا.

وقام خبراء دفاع روس بزيارتين على الأقل لفنزويلا هذا العام، حيث تحافظ الدولتان على علاقات عسكرية وثيقة.

وزادت الولايات المتحدة من عقوباتها على قطاع النفط الفنزويلي هذا الأسبوع. وترغب الولايات المتحدة في استقالة مادورو في الوقت الذي تتأرجح فيه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي تعتمد على النفط على شفا الانهيار.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في بيان: "نفط فنزويلا ملك للشعب الفنزويلي، ويجب ألا يستخدم كأداة مساومة لدعم الدكتاتوريين".

وأعلن مادورو عن زيارته لروسيا يوم الاثنين، بعد فترة وجيزة من تبني منظمة الدول الأمريكية، التي تضم جميع بلدان الأمريكتين الشمالية والجنوبية، لقرار يدين حكومة مادورو باعتبارها "نظاما غير شرعي".