تقرير أممي جديد يحذر من ارتفاع مستوى سطح البحر والمحيطات

حذر تقرير حديت للأمم المتحدة بشأن المناخ، نشر اليوم الأربعاء، من أن ظاهرة ذوبان الجليد قد تكون لا رجعة فيها، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعا لمستوى سطح البحر الذي يهدد بدوره المناطق الساحلية.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - نقلا عن التقرير ، أنه حتى في حالة قيام الدول بالحد من انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري بشكل ملحوظ، فإن العالم يتجه نحو ارتفاع مستوى سطح البحر بمسافة متر واحد ، وإن غالبية السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة ستشهد حدوث فيضانات "سنويا" كانت تحدث عادةً مرة واحدة كل مائة عام.

و قامت "اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" بمراجعة حالة المحيطات والجليد في العالم؛ بدءًا من صفائح الجليد في القطب الشمالي وحتى قمم الجبال الجليدية، حيث كشفوا عن العديد من التأثيرات على التغير المناخي التي لم يعد من الممكن تجنبها.

وشدد التقرير الأممي على الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري من أجل معالجة الآثار التي لا يزال من الممكن معالجتها.