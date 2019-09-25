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انعقدت، الاثنين، الجلسة الافتتاحية للأمم المتحدة، حيث جاءت أزمة تغير المناخ على رأس القضايا المطروحة، بينما أبدى ملاك شركات ألعاب الفيديو تأييدا واضحا للحفاظ على البيئة واستقرار المناخ.

وتستعرض "أسوشييتد برس" أبرز المبادرات البناءة لملاك شركات الألعاب نحو الحفاظ على المناخ على هامش اجتماع الأمم المتحدة.

وتعهدت كل من الشركات المالكة لـ(بلايستيشن، وإكسبوكس، وأنجرى بيردز، وماين كرافت، وتويتش)، في جلسات الأمم المتحدة بتكثيف جهودهم في مكافحة تغير المناخ وتوعية مستخدميها بأهمية الأمر.

وتتنوع جهود شركات الألعاب بين زراعة الأشجار من عائدات بيع الألعاب إلى تقليل استخدام البلاستك في تغليف منتجاتها وانتهاء بصناعة أجهزة أكثر كفاءة، حيث تستهلك طاقة أقل ما يعني خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال المدير المساعد لشركة "سوني"، جيم راين: "أعتقد أن الألعاب ومستخدميها يمكن أن يكونوا قوة مؤثرة لعمل تغير مجتمعي وكلنا يرغب في رؤية المجتمع الدولي متحدا لحماية الكوكب".

وأضاف راين أنه في الجيل الجديد من بلايستيشن الذي تنتجه الشركة سيتوفر نمط تخفيض الطاقة والذي نصح المستخدمين بتشغيله أثناء اللعب، والذي بدوره يوفر الطاقة الكهربية لنحو 1000 منزل بالولايات المتحدة وحدها.

وتملك بعض الألعاب أهمية بيئية كبيرة بتوعيتها بالحياة البرية ومشاكل المناخ مثل ما حدث مع لعبة "أنجري بيردز" التي كرمها أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون، أثناء توليه المنصب عام 2016.

ووقعت 21 شركة لألعاب الفيديو ميثاقا يلزمها باتخاذ خطوات للحفاظ على المناخ، بالتعاون مع برنامج البيئة للأمم المتحدة؛ ما يعوض الانتكاسة التي وقعت يوم الاثنين في قمة المناخ.

وفي حديثه لمديري شركات ألعاب الفيديو، قال وزير بيئة دولة موريشيوس -التي تعاني من تهديدات بالغرق نتيجة تغير المناخ- "بوجود أكثر من ملياري مستخدم لألعاب الفيديو، فإنها أضحت قوة ناعمة وقناة مثالية لإحداث تغيير".

وتأتي مبادرة مديري شركات ألعاب الفيديو لتقديم شيء للمجتمع العالمي مقابل الأضرار المعروفة عن الألعاب، حيث تبغي المبادرة لفت انتباه المستخدمين لقضايا بيئية هامة بعيدا عن مجرد إلهائهم بألعاب مثيرة.

ويقول كلارك ستيسي مدير شركة "وايلد وورك": "نريد إنتاج شيء يخلط بين المتعة والتوعية في آن واحد".

وترغب شركة "وايلد وورك" في التوعية بخطر انقراض الحيوانات والحفاظ على الغابات ومواطن الحياة البرية.

ومن جانبها، بادرت مايكروسوفت بإنتاج قرابة المليون من أجهزة الإكسبوكس المهيئة لكي لا تصدر أي انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون، بينما ستساهم في رفع الوعي البيئي عبر ما ستتضمنه لعبتها الأكثر مبيعا "ماين كرافت".

وتساهم شركة روفيو المالكة للعبة "أنجري بيردز" عبر تصميم أجهزتها لتحتاج استهلاك الكهرباء مرة واحدة يوميا؛ ما يجعلها تستهلك طاقة أقل وبالتالي تخفض من تأثيرها على انبعاث الكربون.

وتقوم شركة أمازون أيضا برفع الوعي البيئي عبر لعبتها الشهيرة تويتش.

وتدعم مؤسسة "ستيديا" التابعة لجوجل، بحثا حول كيفية تأثير ألعاب الفيديو على سلوكيات الأشخاص حيال البيئة بشكل إيجابي.

ويقول إرين هوفمان المصمم لبحث ستاديا: "الجديد هنا أن الألعاب تدفع المستخدمين لاستيعاب الرسالة بشكل نشط والمشاركة في التغيير ولو بشكل افتراضي، فألعاب كسترينج لوب يقوم خلالها اللاعب ببناء مدينة لكن قوانين اللعبة تلزمه بتجنب قطع المزيد من الأشجار للحفاظ عليها من الانقراض".

ويقول جون كروجوسكي: "ليس علينا فحسب إخبار الناس بأن يكونوا أصدقاء للبيئة بل الأفضل أن ندفعهم ليعيشوا تلك التجربة خلال عالم الألعاب الذي يحبونه، وبالتالي يصبح بإمكانهم نقل ذلك للواقع".