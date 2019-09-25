عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد وقوع زلزال في باكستان، تسبب بانهيار الطرقات ووقوع العديد من الحوادث.

ووفقًا ليورو نيوز، فقد أعلنت وزارة الصحة في باكستان، أن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة ضرب شمال شرق البلاد يوم أمس الثلاثاء أسفر عن مقتل 30 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة أكثر من 450 آخرين بجروح.

وأوضحت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارا بالغة بعشرات المنازل والمتاجر، هذا وتسبب بانهيار طريق رئيسي بالقرب من ميربور مما ساهم في وقوع العديد من الحوادث وإلحاق أضرار جسيمة بالحافلات والمركبات الأخرى.