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يقام العرض الخاص لفيلم " بالصدفة "، للفنانة كارول سماحة، اليوم الأربعاء في بيروت، قبل طرحه للجمهور فى دور العرض السينمائية اللبنانية، بدءا من الخميس 26 سبتمبر الحالي.

ويشارك كارول في بطولة الفيلم كل من الفنانين بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.

وكتبت كارول عبر حسابها على موقع تويتر: " كتير سعيدة انى هحضر شخصيا يوم الاربعاء غدا 25 سبتمبر فيلم بالصدفة، بسينما سوق بيروت سينما سيتي مع الجمهوروالمحبين والفانزوأكيد كل أبطال وفريق العمل، لاقونا الساعة ٧ بحبكن".

وطرحت كارول مؤخرا الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "بتأمن بالصدفة"، وهي كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري.