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أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أن عمليات السلاح الجوي مستمرة في استهداف قوات الوفاق.

وقالت الغرفة، بحسب ما أوردته بوابة "أفريقيا الإخبارية" الليبية: إنه تم اليوم الأربعاء استهداف وضرب غرفة عمليات تركية، بالقرب من أبوقرين، كما استطاعت المضادات الأرضية في محاور طرابلس إسقاط طائرة تركية كانت تستهدف قوات الجيش.

ومن ناحية أخرى، التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، سفير تركيا لدى ليبيا سرحات اسكن.

ووفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد دار في الاجتماع مناقشة قضايا التعاون المشترك في التدريب والاقتصاد وعودة الشركات التركية إلى العمل في ليبيا.