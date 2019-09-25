افتتاح المرحلة الأولى من معرض «صنع في دمياط» بأرض المعارض بمدينة نصر

تفتتح الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات، غدا الخميس، المرحلة الأولى لهذا العام، من معرض الأثاث "صنع في دمياط" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحة 6 آلاف متر شاملة الطابقين الأول والثاني، وبمشاركة 50 عارض من محافظة دمياط.

وصرحت محافظ دمياط أن سلسلة معارض "صنع في دمياط" تأتي ضمن خطة المحافظة والإستراتيجية التى تنتهجها للنهوض بصناعة الأثاث و إبراز دور صغار الصناع وتتويج منتجاتهم وإكسابهم خبرة المشاركة فى المعارض مؤكدة تضافر الجهود بين كافة أجهزة الدولة المختلفة لإنجاح المبادرات الداعمة لهذه الصناعة.

وأضافت المحافظ أن يأتي هذا المعرض انعكاسا للبروتوكول المبرم بين المحافظة، وجهاز تنمية المشروعات، حيث يعد المعرض الـ11حادى عشر منذ انطلاقه عام 2016 وذلك بواقع 6 مراحل بعامى 2017-2016 و4 مراحل بعام 2018، بهدف فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صغار الصناع من الأثاث الدمياطي، وكذلك تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة.

وأكدت أنه من المقرر تنفيذ 4 مراحل متتالية لهذا العام، في الفترة من الـ26 من سبتمبر الحالي، وحتى 4 من نوفمبر القادم.