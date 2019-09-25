 البيت الأبيض يذيع نص مكالمة ترامب وزيلينسكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض يذيع نص مكالمة ترامب وزيلينسكي

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي

نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 9:44 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 9:44 م

يبث البيت الأبيض مخطوطا من خمس صفحات لنص مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلودومير زيلينسكي فى شهر يوليو.


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