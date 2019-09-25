مواطن سويدي من بين المشتبه بتورطهم في تفجير بجنوب الفلبين

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن الفلبينية اعتقلت مواطنًا سويديًا وثلاثة فلبينيين بتهمة التورط في تفجير سوق عامة بجنوب البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الميجور ارفين انسيناس، المتحدث العسكري الإقليمي إنه تم اعتقال المشتبه بهم خلال حملة مداهمة أمس الاثنين للمخبأ الذي كانوا فيه ببلدة باجومبايان في إقليم سلطان قادرات (978 كيلومترا) جنوب مانيلا.

وأوضح انسيناس أن المشتبه بهم كانوا يخضعون للمراقبة منذ الشهر الماضي ويعتقد أنهم مرتبطون بجماعة محلية إسلامية متشددة .

وتم تحديد هوية المواطن السويدي ويدعى حسن اكجن، إلا أن السلطات لاتزال تبحث عن مزيد من المعلومات عن خلفيته وارتباطه بإسلاميين في منطقة مينداناو الجنوبية.

وكان التفجير الذي وقع يوم 7 سبتمبر الجاري أمام سوق عامة ببلدة اسولان القريبة قد أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، من بينهم شرطي مرور.