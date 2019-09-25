مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يعلن عن إضافة مسابقة جديدة فى دورته التاسعة

أطلقت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية استمارات الاشتراك فى مسابقات الدورة التاسعة، والمقرر اقامتها فى الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020، وتستقبل إدارة المهرجان الأفلام المشاركة حتى 15 ديسمبر المقبل، على أن تكون الأفلام لمخرجين أفارقة ومنتجة خلال عام 2019، من داخل وخارج قارة إفريقيا، فيما أتاحت إدارة المهرجان استمارات المشاركة على موقع المهرجان باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على الموقع الإلكترونى للمهرجان.

وأعلنت المخرجة عزة الحسينى مديرة المهرجان عن لجنة اختيار الأفلام والتى تضم المخرج سعد هنداوى والفنانة سلوى محمد على والمخرج أحمد فوزى صالح والمخرج أحمد رشوان والناقدة أمل الجمل والناقد أسامة عبدالفتاح.

وكشفت عن اضافة مسابقة جديدة فى الدورة التاسعة للمهرجان، وهى الخاصة بالأفلام «الدياسبورا» وهى أفلام لمخرجين أفارقة يعيشون خارج إفريقيا، والتى جاء اعتمادها بناء على اقتراح من الممثل محمود حميدة الرئيس الشرفى للمهرجان.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب وذلك بالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وبرعاية من احد البنوك الوطنية العريقة.