وزير العدل السوداني يؤكد حرص بلاده على تعزيز حقوق الإنسان



أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، حرص السودان على تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بما يحقق شعارات الثورة، وعلى رأسها بسط الحريات وإقامة العدل وتحقيق السلام الشامل في كافة أنحاء البلاد.

وقال عبد الباري، في كلمة أمام الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا في جنيف، إن وزارة العدل تعمل على إجراء إصلاحات قانونية شاملة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى عزم الحكومة تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتقديم كل من يثبت تورطه في القيام بانتهاك حقوق الإنسان إلى محاكمات عادلة.

والتقى وزير العدل السوداني، في جنيف، مع كيت قليمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، وأرستيد ننوسي الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وسفراء المجموعتين الأفريقية والأوربية بجنيف، وقدم لهم شرحًا لتطورات الأوضاع في السودان، بالتركيز على سعي الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يقدم وزير العدل السوداني، تقرير بلاده المحدث عن أوضاع حقوق الإنسان، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان.