رئيس الزمالك: مواجهة بطل السنغال على ملعب برج العرب بحضور جماهيري

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ملعب مباراة فريقه ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الأحد المقبل.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: الأمن خيرني بين أن ألعب في القاهرة على ملعب بترو سبورت بدون جمهور أو أن ألعب في ملعب برج العرب بحضور الجماهير، أحيانا اخضع لبعض الأمور التي لا ترضيني من أجل مصلحة بلدي، لذلك اتفقنا على اللعب خارج القاهرة.
وأضاف : "الموافقة الأمنية جائت بحضور ٥ آلاف مشجع على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ونحن سنعمل على وجود ٢٠ الف مشجع في مباراة بطل السنغال في بطولة أفريقيا ".
وواصل : "مباراة الأمس أمام الاتحاد السكندري كانت بمثابة عنق الزجاجة، لأنه جاء بعد انتكاسات لا تمس الواقع بأي شيء، مواجهة بطل السنغال كانت صعبة جدا نظرا لظروف السفر الصعبة والجو الغير مناسب والملعب الذي لا يصلح، ثم مباراة الأهلي الذي لو كان ميتشو شارك بتشكيل يشمل رأس الحربة كنا ربحنا بأربعة أهداف".
ووجه منصور، رسال لجماهير الزمالك في لقاء بطل السنغال، قائلًا: "يا جماهير الزمالك المحترمة عندما تجدوا أي شخص يخرج عن التشجيع المحترم اطردوه خارج الملعب، لابد ان نحترم الجميع ولا نشتم اي رمز للأهلي او لأي فريق آخر".