رئيس الزمالك: مواجهة بطل السنغال على ملعب برج العرب بحضور جماهيري

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: الأمن خيرني بين أن ألعب في القاهرة على ملعب بترو سبورت بدون جمهور أو أن ألعب في ملعب برج العرب بحضور الجماهير، أحيانا اخضع لبعض الأمور التي لا ترضيني من أجل مصلحة بلدي، لذلك اتفقنا على اللعب خارج القاهرة.