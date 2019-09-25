 الحريري يبحث مع وفد من صندوق النقد الدولي سبل الدعم الاقتصادي للبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحريري يبحث مع وفد من صندوق النقد الدولي سبل الدعم الاقتصادي للبنان

( د ب أ )
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:40 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:40 ص

بحث رئيس الحكومة سعد الحريري مع وفد من صندوق النقد الدولي سبل الدعم الاقتصادي للبنان.

واجتمع الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، المسؤول الجديد عن ملف لبنان في الصندوق تانوس أرفانتيس، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحريري.

وجرى خلال اللقاء "عرض آخر التطورات المتعلقة بمناقشة مشروع الموازنة للعام 2020، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في لبنان وسبل الدعم التي يمكن للصندوق أن يقدمها للبنان في هذا المجال".

يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان مأزوم، ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 1% في العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على هذه النسبة خلال العام الحالي، وسجل الدين العام ارتفاعًا مطردًا تجاوزت نسبته 150% من إجمالي الناتج المحلي.


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