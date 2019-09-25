كوريا الجنوبية تشكل فريق عمل لمواجهة حمى الخنازير الأفريقية

شكل المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية فريق عمل بشكل منفصل مع الحكومة لمواجهة حمى الخنازير الأفريقية.

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي اليوم الأربعاء - وفق ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- إن المكتب الرئاسي شكل أمس فريق العمل لمواجهة حمى الخنازير الأفريقية بقيادة كبار المستشارين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية لي هو-سينج.

وجاءت هذه الخطوة وسط المخاوف المتزايدة من احتمال انتشار حمى الخنازير الأفريقية وهي مرض فيروسي شديد العدوى، على الرغم من الجهود الضخمة للحجر الصحي.

وأبلغت كوريا الجنوبية في يوم 17 سبتمبر عن أول إصابة لحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة في مدينة باجو بإقليم كيونجكي ، وتم تأكيد الإصابة الخامسة لحمى الخنازير الأفريقية في اليوم السابق في مزرعة في بلدة كانج -هوا بمدينة إنتشون، غرب العاصمة سول، وتم الإبلاغ اليوم عن حالات يشتبه في إصابة مزارع بحمى الخنازير الأفريقية.

وأصدرت الحكومة حظر التحرك بشكل مؤقت من وإلى مزارع الخنازير ومصانع الأعلاف والمجازر في جميع أنحاء البلاد.