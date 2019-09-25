مجلس الإشراف على «كوميرتس بنك» يجتمع اليوم تمهيدا لاتخاذ قرارات بشطب وظائف وغلق أفرع

اجتمع المجلسان التنفيذي والإشرافي لبنك "كوميرتس بنك" الألماني المتعثر في فرانكفورت يوم الأربعاء، للتخطيط لمسار البنك في المستقبل والموافقة على خطة واسعة لإغلاق أفرع وشطب وظائف.

ومن المقرر أن يقر مجلس الإشراف، الذي يحدد الاتجاه الاستراتيجي العام للشركة، على الخطة يوم غد الخميس. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التنفيذي للبنك مارتين تسيلكه النتائج بعد غد الجمعة.

وكان البنك أعلن الجمعة الماضية أنه من المتوقع شطب نحو 2300 وظيفة أخرى، بدوام كامل، وإغلاق نحو مئتي فرع من أفرع البنك الألف. كما من المتوقع أن يبيع البنك بنك "إم.بنك" البولندي التابع له والذي يمتلك فيه حصة 3ر69% من أجل تدبير أموال لاستثمارها في التكنولوجيا الرقمية.

وقبيل الاجتماع، حذرت مصادر نقابية من أن أي شطب إضافي للوظائف سيكون "بمثابة عملية قلب مفتوح".